Fortaleza: Evandro anuncia secretários de Finanças, Articulação Política e vice na área social

No Governo do Ceará, desempenhou diversas funções na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, como Iniciação Profissional; Capacitação Profissional para Adolescentes; e no Sistema

Público de Emprego, Trabalho e Renda.

Já Márcio, é bacharel em Ciências Contábeis e engenheiro civil, com mestrado em Economia do Setor Público, pela Universidade Federal do Ceará. Ele é servidor público da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia e da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. O futuro secretário já desempenhou várias funções no órgão cearense, tendo sido, por último, secretário executivo do Tesouro Estadual e de Metas Fiscais.

Outros 20 nomes já haviam anunciados para o secretariado de Evandro, faltando ainda quem irá compor as regionais. Um dos nomes que deve aparece na lista é o do ex-deputado estadual e candidato à Prefeitura de Fortaleza, George Lima (Solidariedade). A informação foi divulgada pela assessoria dele.