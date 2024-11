Após incêndio, plenário da Assembleia do Ceará é reinaugurado por Evandro; veja imagens

A nova estrutura do teto traz imagens que remetem ao Estado do Ceará, como ilustrações de Padre Cícero, jangadas, cactos e Iracema.

O Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) foi reinaugurado nesta quarta-feira, 6, recuperado quatro meses após reforma devido ao incêndio que ocorreu no prédio no último 20 de junho. A obra começou em 1° de julho deste ano.

No incêndio, as chamas danificaram o teto, cadeiras e demais estruturas do plenário. O prazo inicial para a entrega da reforma foi setembro, mas foi restabelecido para outubro. Durante o processo de reestruturação, os parlamentares realizaram as sessões em formato híbrido, com a participação presencial no Auditório Deputado João Frederico Gomes.

À época, a causa do incêndio, de acordo com Evandro Leitão (PT), foi um curto-circuito. No ocorrido, duas pessoas ficaram feridas, uma servidora que trabalhava na Casa e um policial militar que sofreu escoriações.