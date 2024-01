PSB confirma filiação de Cid e "grupo numeroso de prefeitos" em fevereiro

A ida do grupo finaliza o cabo de guerra mantido por Cid e outros dirigentes partidários no PDT

O PSB Ceará confirmou nesta sexta-feira, 26, a filiação do senador Cid Gomes (de saída do PDT) e "grupo numeroso de prefeitos". O evento irá acontecer no domingo, 4 de fevereiro, como adiantando por Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB. Ele, no entanto, havia confirmado apenas a vinda do senador e destacado que "quanto aos outros membros do PDT, só eles podem responder", em menção a prefeitos e vereadores.

Com a chegada do grupo, o PSB projeta se tornar "uma das maiores forças partidárias do Estado. "A filiação do senador Cid Gomes e de um grupo numeroso de prefeitos irá projetar o PSB como uma das maiores forças partidárias do estado, fortalecendo o projeto Ceará Cada Vez Mais Forte com Lula, Camilo, Elmano e Cid. Será uma grande celebração democrática", disse a sigla, ao convidar a população para o evento.

A mudança de legenda feita pelo ex-governador encerra um capitulo da crise instalada no PDT em que, de outro lado, está o irmão Ciro Gomes. Os embates acontecem deste a eleição de 2022, com a escolha de Roberto Cláudio como candidato do PDT ao Governo do Ceará. Em uma escalada de brigas e desavenças, o racha atingiu outras áreas como as eleições municipais de 2024 e o apoio formal ao governador Elmano de Freitas (PT).