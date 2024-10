2º turno em Fortaleza: resultado é o mais acirrado desde que Ciro Gomes venceu Edson Silva

Segundo turno na seção eleitoral da Faculdade Farias Brito. Na foto, movimentação em meio a votação do candidato Evandro Leitão (PT), com a presença de Camilo Santana e Elmano de Freitas Crédito: FERNANDA BARROS

O resultado do 2º turno das eleições municipais em Fortaleza, neste domingo, 27, é o mais apertado desde as eleições de 1988. Neste ano, o prefeito eleito Evandro Leitão (PT) foi escolhido por 716.133 eleitores, uma parcela de 50,38% do eleitorado. André Fernandes (PL) obteve 705.295 votos, um quantitativo de 49,62%. A diferença foi de 10.838 votos. No pleito de 1988, Ciro Gomes, então do PMDB, foi eleito prefeito de Fortaleza com 176.749 votos, uma diferença de 5.184 a mais que o seu principal adversário, Édson Silva, na época integrante do PDT. O pedetista recebeu 171.565 votos. Nesse ano, ainda não era prevista na Constituição a possibilidade de 2º turno, que passou a valer a partir das eleições presidenciais de 1989. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na disputa, o resultado foi apertado e oscilou a liderança entre Édson e Ciro. A vantagem pequena foi destaque no pleito. “Ciro Gomes ganha as eleições mais difíceis da cidade de Fortaleza”, foi título de matéria na edição do Jornal O POVO que trouxe a apuração dos votos.

Nas eleições de 2004, a prefeita eleita Luizianne Lins (PT) venceu o 2º turno com 620.174 votos, um número recorde. O ano também marcou a volta de uma mulher à frente do Poder Executivo municipal, desde a ex-prefeita Maria Luíza Fontenelle, que esteve no cargo em 1985. O candidato da oposição, Moroni Torgan, na época integrante do PFL, recebeu 483.085 votos. O ano de 2012 marcou outra disputa acirrada para o Paço Municipal. Roberto Cláudio, então do PSB, venceu o 2º turno contra Elmano de Freitas (PT), hoje governador do Ceará. Roberto recebeu 650.607 votos, enquanto o candidato petista obteve 576.435 dos votos válidos. Nessa eleição, houve uma reviravolta. Elmano passou para o próximo turno na frente de seu adversário, mas foi derrotado e esse momento encerrou o ciclo de oito anos em que Fortaleza ficou sob o comando do PT. Na quarta vez, em 2016, ocorreu a reeleição de Roberto Cláudio (PDT) que, embora com uma gestão bem avaliada, passou por uma disputa difícil contra Capitão Wagner, na época no PR. Roberto obteve 678.847 votos, 53,57%. Wagner terminou o 2° turno com 588.451 votos, 46,43%.