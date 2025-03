Festa das Árvores inicia no Parque Rio Branco e alia educação a preservação

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Festa Anual da Árvore, Parque Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

A programação da Festa Anual das Árvores (FAA) de 2025 foi iniciada na manhã deste domingo, 30, no Parque Rio Branco, em Fortaleza. Entre o movimento das árvores, circulavam famílias, agentes ambientais, estudantes e até praticantes de exercícios físicos que paravam para observar. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O evento é organizado anualmente em 12 estados brasileiros e visa a conscientização ambiental por meio de iniciativas e dinâmicas educativas. No Ceará, 150 municípios participam. Veja detalhes da FAA mais abaixo.

Com o tema "Por um Ceará mais verde e sustentável", neste ano o evento segue até sábado, 5. A programação está disponível no fim desta matéria.

58 escolas estaduais estão engajadas na Festa das Árvores, além de 22 Unidades de Conservação (UCs). É o que afirma Karyna Leal, secretária executiva de Planejamento e Gestão Interna, da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema), organizadora do evento. Na visão da gestora, a iniciativa “chama a população, para que ela tenha acesso, passe a desfrutar da natureza”. Campanhas que tratem dos cuidados com a flora são significativas, explicou ela, para os cidadãos entenderam que “são as árvores que vão reduzir os impactos da crise climática”. Algo que reflete essa perspectiva é a doação de mudas. Em 2024, a Sema distribuiu mais de 215 mil mudas em todo o Estado. “É ação efetiva para os municípios, fomentado [essa ideia] de um Ceará mais verde”, disse Karyna.

Distribuição de mudas em Fortaleza: saiba onde retirar e confira dicas de cuidados FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Karyna Leal, secretária executiva de Planejamento e Gestão Interna, da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema). Festa Anual da Árvore, Parque Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES Para ela, a população mais velha deve ter maior atenção no processo de conscientização: “Temos que mudar hábitos que não condizem com o desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Que as novas gerações de jovens já venham com conscientização, para a gente mudar o futuro”. “Se a gente agir hoje para impactar o futuro, poderemos viver com qualidade de vida. Que todos possamos modificar nossas ações pensando numa qualidade de vida melhor para nossos filhos, nossos netos”, acrescentou.