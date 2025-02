Judeus reforçam a preservação ambiental em celebração do Ano Novo das Árvores com distribuição de mudas

Cerca de 50 mudas de árvores nativas foram entregues, durante a celebração do Tu Bishvat no Parque Adahil Barreto, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 13

O Ano Novo das Árvores judaico, Tu Bishvat, foi celebrado, na manhã desta quinta-feira, 13, no Parque Adahil Barreto, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. A ação em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema) contou com a distribuição de 50 mudas de árvores nativas para os fiéis da religião.

A solenidade religiosa simboliza recomeço e o início da nova estação dos frutos em Israel. Como o judaísmo tem origem isralense, a religião segue o calendário lunar em que o período - varia entre janeiro e fevereiro - marca a formação dos frutos, em razão do clima no país. Na data, há o costume de comer frutas, especialmente as mencionadas na Torá, como figos, tâmaras e romãs.