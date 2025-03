A estrada construída para a COP30 em Belém que vai desmatar a Amazônia

Uma nova rodovia de quatro faixas que corta dezenas de milhares de hectares de floresta amazônica protegida está sendo construída para a COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), que acontece em Belém do Pará.

Ele afirma que não recebeu nenhuma compensação do governo estadual e que atualmente está vivendo com suas economias. Também teme que a construção da estrada leve a mais desmatamento no futuro, agora que a área se tornou mais acessível para empresas.

A via deixa duas áreas de floresta protegida desconectadas. Cientistas estão preocupados com o risco de fragmentação do ecossistema e de interrupção no deslocamento da fauna.

A professora Silvia Sardinha é veterinária especializada em vida selvagem e pesquisadora em um hospital universitário de animais que fica de frente para o local onde a nova estrada está sendo construída.

Ela e sua equipe reabilitam animais silvestres feridos, principalmente por causas humanas ou atropelamentos.

BBC / Paulo Koba As preguiças estão entre os animais que frequentemente necessitam de tratamento após ferimentos causados ​​por humanos

Depois de recuperados, eles são devolvidos à natureza – algo que, segundo ela, será mais difícil com uma rodovia logo ao lado.

"Desde o momento do desmatamento, há uma perda. Vamos perder uma área para soltar esses animais de volta à natureza, o ambiente natural dessas espécies", afirmou.

"Animais terrestres não poderão mais atravessar para o outro lado também, reduzindo as áreas onde podem viver e se reproduzir."

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmam que esta será uma cúpula histórica por ser "uma COP na Amazônia, não uma COP sobre a Amazônia".

Lula diz que o encontro será uma oportunidade para focar nas necessidades da região, mostrar a floresta ao mundo e apresentar o que o governo federal tem feito para protegê-la.

Mas a professora Sardinha diz que, embora essas conversas aconteçam "em um nível muito alto, entre empresários e autoridades governamentais", quem vive na Amazônia "não está sendo ouvido".

BBC / Paulo Koba Secretário regional de infraestrutura, Adler Silveira, diz que rodovia vai ajudar a "modernizar" Belém

'Legado para a população'

O governo do Estado do Pará já havia proposto a ideia da rodovia, chamada de Avenida Liberdade, ainda em 2012, mas ela foi repetidamente engavetada devido a preocupações ambientais.

Agora, uma série de projetos de infraestrutura foram retomados ou aprovados para preparar a cidade para a cúpula da COP.

Adler Silveira, secretário de infraestrutura do governo estadual, listou essa rodovia como um dos 30 projetos em andamento na cidade para "prepará-la" e "modernizá-la", de forma a "deixar um legado para a população e, mais importante, atender bem às pessoas durante a COP30".

Em entrevista à BBC, ele disse que se trata de uma "rodovia sustentável" e de uma "intervenção importante de mobilidade".

Ele acrescentou que a via terá passagens para a travessia de animais, ciclovias e iluminação solar. Novos hotéis também estão sendo construídos, e o porto está sendo reformado para que cruzeiros possam atracar e acomodar o excesso de visitantes.

O governo federal está investindo mais de R$ 470 milhões para ampliar a capacidade do aeroporto, de "sete para 14 milhões de passageiros".

Um novo parque urbano de 500 mil m², o Parque da Cidade, está em construção. Ele incluirá áreas verdes, restaurantes, um complexo esportivo e outras instalações para uso do público depois do evento.

BBC

Alguns comerciantes do Ver-o-Peso, mercado ao ar livre no centro de Belém, concordam que esse desenvolvimento trará oportunidades para a cidade.

"A cidade como um todo está sendo melhorada, está sendo recuperada e muita gente está vindo de fora. Isso significa que posso vender mais e ganhar mais", diz Dalci Cardoso da Silva, que tem uma barraca de sapatos de couro.

Ele diz que isso é necessário porque, quando era jovem, Belém era "bonita, bem cuidada, bem tratada", mas desde então foi "abandonada" e "negligenciada", com "pouco interesse por parte da classe dominante".

BBC / Paulo Koba João Alexandre Trindade da Silva espera que a COP30 deixe um grande legado para os paraenses

João Alexandre Trindade da Silva, que vende remédios naturais amazônicos no mercado, reconhece que toda obra traz transtornos, mas acredita que o impacto futuro valerá a pena.

"Esperamos que as discussões não fiquem só no papel e virem ações reais. Que as medidas, as decisões tomadas, realmente sejam colocadas em prática para que o planeta possa respirar um pouco melhor, para que a população no futuro tenha um ar um pouco mais limpo."

Essa também será a esperança dos líderes mundiais que escolherem participar da cúpula COP30.

Mas cresce o escrutínio sobre até que ponto o deslocamento de milhares de pessoas de todo o mundo e a infraestrutura necessária para recebê-las pode acabar enfraquecendo a própria causa da conferência.