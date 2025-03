Três primeiros meses de 2025 registram quase o dobro de podas de árvores para o mesmo período de 2024 em Fortaleza

Árvores antigas começam a cair e danificar residências / Crédito: Samuel Setubal

Durante a quadra chuvosa, entre fevereiro a abril, a demanda por podas de árvores tende a aumentar, já que as precipitações intensificam a queda de galhos. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, 3.245 serviços deste tipo foram realizados em 2025. Em 2024, foram 1.760. Nenhum deles, entretanto, foi executado no cruzamento das ruas Sousa Girão e Padre Matos Serra, no bairro José Bonifácio, segundo o morador Aderaldo Oliveira, 67. Ele conta que há 10 anos convive com os transtornos provocados pelo risco de queda de três grandes árvores e que, desde o dia 13 de março, aguarda pelo serviço solicitado.

Assine agora "Aqui é uma associação cultural e na época de Carnaval tinham 200 pessoas. Foi um livramento não ter caído nenhum galho", relata. Aderaldo se refere à agremiação Maracatu Vozes da África, que levou o título de melhor desfile no domingo, 2 de março, no Carnaval 2025.

Conforme Aderaldo, houve um podamento há cerca de quatro anos. Mesmo assim, a situação retornou. Ele conta que os galhos do tronco caíram sobre o teto da casa cinco dias após acionar a Prefeitura. O antigo morador da residência — que é alugada — informou a ele que as árvores foram plantadas há 60 anos, e que por conta disto, não recomenda o corte. De acordo com a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor), uma vistoria técnica será feita no local. Até o dia 26 de março, conforme Aderaldo, a visita ainda não foi feita. A Autarquia informou que, nos três primeiros meses de 2024, foram realizadas 1.760 podas de árvores. Neste ano, foram 298 recolhimentos de árvores caídas, conforme levantamento parcial.

O órgão, porém, não informou quantas demandas de poda e corte foram realizadas. Conforme dados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o tipo de ocorrência "corte de árvore em perigo" no Estado, em 2024, foram 493 atendimentos. Enquanto em 2025, até a quinta-feira passada, 20, conduziram 79 atendimentos.