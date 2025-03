Programa Agente Jovem Ambiental oferece bolsas de R$200; são mais de nove mil vagas

Ao total serão ofertadas 9.591 vagas para os 184 municípios do Ceará, as inscrições iniciam nesta quinta-feira, 27

Os interessados poderão se inscrever de forma online por meio do site do programa , até o dia 27 de abril.

O Programa Agente Jovem Ambiental (AJA), executado pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança de Clima (Sema), estará com as inscrições abertas nesta quinta-feira, 27, com 9.591 vagas , para todos os 184 municípios no Ceará.

O edital foi divulgado pelo governador Elmano de Freitas, nesta quarta-feira, 26, por meio das redes sociais. “Temos muitas vagas à disposição e você pode se inscrever de forma fácil pela internet. Considero isso muito importante, pois são jovens que irão desenvolver atividades das mais variadas em defesa do meio ambiente do Ceará”, enfatizou.

Atualmente, o Estado já soma com 3.821 pessoas participando do projeto AJA. Além disso, um novo edital foi publicado e segue em andamento, com 50 vagas para jovens residentes em Fortaleza, que poderão atuar na Unidade de Conservação do Parque do Cocó.

Requisitos para participar do Programa Agente Jovem Ambiental





- Ter idade entre 15 e 29 anos;

- Estar matriculado no ensino médio ou que tenha concluído a etapa;

- Esteja cadastrado ou integre família cadastrada no CadÚnico;

- Resida no município para o qual se inscreveu;

- Não esteja cursando, matriculado ou tenha concluído o ensino superior;

- Não possuir nenhum vínculo empregatício formal.