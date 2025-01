Mais de 215 mil mudas de plantas nativas foram distribuídas em 2024 no Ceará; saiba onde conseguir

A distribuição das mudas é realizada em três viveiros estaduais: o Parque Estadual Botânico do Ceará (em Caucaia), a Área de Proteção Ambiental (APA) de Baturité (em Pacoti) e o Parque Estadual do Cocó - aea Adahil Barreto (em Fortaleza).

A Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) produziu 215.811 mudas de espécies vegetais nativas do Ceará em 2024. Elas foram distribuídas em ações de recuperação de áreas degradadas, arborização urbana e programas de educação ambiental.

Conforme o biólogo Christopher Morais, técnico da Célula de Políticas de Flora da Sema, a produção das mudas nativas é importante para a manutenção da biodiversidade local. Além disso, elas contribuem para o conforto térmico, por meio do sombreamento e da umidade.