Podem a ciência e a cultura popular andar juntas na previsão e no monitoramento do clima?

A chegada da quadra chuvosa no Ceará é esperada com um misto de ansiedade e esperança. Ao longo das décadas, muitas pessoas, especialmente no meio rural e que tiram da terra seu sustento, confiaram nos saberes populares para entender os sinais da natureza e prever o clima. Mas será que esses conhecimentos podem se aliar às previsões cada vez mais precisas da meteorologia moderna?

No último sábado, 11, ocorreu o 29º Encontro de Profetas da Chuva, que reuniu mais de 30 profetas para valorizar os conhecimentos populares e divulgar as profecias sobre a quadra chuvosa no Estado em 2025. O evento ocorreu no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) de Quixadá, a 169 km de Fortaleza.