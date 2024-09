Em tons de ipê: começa temporada de floração da arbórea em Fortaleza

A passagem por alguns pontos da Cidade ganha outro tom com a chegada do período de floração dos ipês

De muitas cores a natureza se faz, e nesta primavera, Fortaleza ganha os tons amarelo, roxo e rosa dos ipês, que estão em temporada de floração na Cidade. Em alguns pontos, como a avenida Domingos Olímpio, é quase impossível não perceber a presença da arbórea que dá outra vida à via pública.

“De um mês para cá, iniciando com a floração do ipê roxo e seguindo com a floração de outras espécies. Esse período pode variar muito, não é certo todos os anos, variam muito as épocas de floração dos ipês”, explica o ambientalista e membro do Movimento Pró-Árvore, Leonardo Jales.

Jales explica ainda que, pela proximidade do Equador, as estações climáticas não são muito perceptíveis, inclusive para a natureza. “Sempre teremos uma planta florindo e frutificando durante todo o ano. Nós temos épocas do ano que algumas plantas floram mais por uma influência climática, mas sempre espalhado ao longo do ano. O Brasil tem uma primavera constante, basta que as pessoas percebam mais a natureza”, conta.