Unilab: Debate tem denúncia de tentativa de agressão de professor; reitor diz que africano é atacado

A confusão ocorreu na segunda-feira, 10, em debate acerca das eleições para a Reitoria da Unilab, realizado no Campus das Auroras, no município de Redenção , distante 55 quilômetros de Fortaleza.

O grupo de alunos aponta que a situação se deu após o atual reitor ser questionado sobre ausência de professor africano na vice-reitoria. Conforme o relato, Cossa teria tentado agredir o estudante, e sido impedido por colegas do suposto alvo.

Nas redes sociais , o candidato à reeleição afirmou que o pró-reitor "não agrediu nem com palavras" os estudantes, apenas se levantou e pediu respeito. Roque ainda denominou o grupo de "militantes contratados de fora da Unilab".

"O ato desta segunda demonstra o cunho agressivo e persecutório que a gestão de Roque Albuquerque vem praticando na Universidade, onde o medo de se manifestar se alastra e impõe barreiras no diálogo entre os setores da Unilab", consta em trecho da nota do grupo.

O POVO contatou a administração da Unilab e o grupo de estudantes em busca de mais informações sobre o caso, como formalização de denúncia e providências a serem adotadas. A gestão informou que dará retorno nesta quarta-feira, 12. O grupo de estudantes encaminhou nota do Movimento Negro Unificado do Ceará.

"Preparem-se que vocês vão ver como os professores africanos da nossa gestão e de outros institutos serão grandemente atacados por essa turma nas próximas horas, no desespero, porque a chapa 'Unilab Avança' é uma chapa que tem proposição, e nós lamentamos até que, no momento histórico, essas pessoas estão turvando a democracia e vão assassinar, e tentaram assassinar a reputação de uma vítima, um africano que acaba de sofrer violência e invertem, acusando-o de ser violento", continuou Roque.

"Foi muito complicado os ataques, mas, olha bem, o professor Segone, na sua vibração, professor africano, foi atacado fortemente por um desses militantes contratados, no qual chamava o professor Segone de 'Cadelinha do reitor'', relatou.

"Segundo relatos colhidos por nossa membresia, como também de pessoas da comunidade acadêmica unilabiana, esse ataque não é um caso isolado. Faz parte de uma onda conservadora que busca silenciar vozes que lutam por igualdade e justiça racial dentro e fora da instituição em questão. Diante desses ataques, reafirmamos nossa solidariedade às pessoas vítimas desses atos", versa o comunicado.

Como acontece a eleição para Reitoria da Unilab?

Esta é a segunda eleição para Reitoria da Unilab, que passou mais de nove anos tendo administrações pró-tempore, ou seja, diretores nos respectivos cargos escolhidos pelo presidente da República de forma temporária até a realização da eleição formal.

Em 2020, houve a aprovação do Estatuto da Unilab, por meio de uma portaria do Ministério da Educação (MEC). Com isso, foi possível realizar eleições na Universidade para o quadriênio 2021-2025. O processo envolve consulta informal à comunidade acadêmica.