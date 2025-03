Bienal do Livro: conheça as bibliotecas comunitárias de Fortaleza

Com horários variados e em diversos bairros da capital cearense, conheça as bibliotecas comunitárias de Fortaleza

Os primeiros contatos com a leitura, muitas vezes reforçados com o apoio das instituições de ensino , são sustentados com a presença de bibliotecas de fácil acesso .

Saiba mais | Bienal do Livro do Ceará 2025 anuncia autores participantes

Na rua de casa, no bairro vizinho, ao lado da escola ou perto do trabalho dos pais. As bibliotecas são mais do que um espaço de exposição dos mais diversos livros já escritos e publicados, mas também são ponto de encontro entre o leitor e a possibilidade infinita de diversão e novos conhecimentos.

Em clima de Bienal Internacional do Livro do Ceará, o Vida&Arte listou algumas das bibliotecas comunitárias de Fortaleza para você conhecer e visitar.

Com horários variados e em diversos bairros da capital cearense, o ideal é levar as crianças, amigos e toda a família e descobrir novos mundos a partir da leitura.