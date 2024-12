Chuva com ventania em Brejo Santo arranca telhados, derruba árvores e alaga ruas

Chuva provocou alagamentos nas ruas, enquanto a força dos ventos derrubou árvores e arrancou telhados / Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma chuva com forte ventania causou prejuízos e assustou moradores em Brejo Santo, município localizado a 521,75 km de Fortaleza, na região do Sertão do Cariri. O caso ocorreu no final da tarde desta terça-feira, 3. Registros feitos por moradores mostram que a chuva provocou alagamentos nas ruas, enquanto a força dos ventos derrubou árvores e danificou telhados, incluindo o Estádio Geraldão e uma escola estadual. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Brejo Santo registrou 29 mm de chuva entre as 7h de segunda-feira, 2, e 7h de terça-feira, 3.

O Estádio Geraldão foi um dos pontos mais atingidos. Registros divulgados nas redes sociais mostram que a estrutura metálica do telhado do estádio foi arrancada. Em outro vídeo, é possível ver moradores se abrigando em um posto de gasolina. Na rua, o vento arrastou estruturas e derrubou árvores.

Confira imagens da ventania em Brejo Santo Também foram registrados estragos na Escola Estadual de Educação Profissional Balbina Viana Arrais, no bairro Sol Nascente. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que o teto da unidade desabou devido à força do vento e da chuva. No momento do incidente, as aulas ainda estavam em andamento, e os alunos foram liberados mais cedo. Através das redes sociais, a escola informou que, devido aos danos na estrutura causados pela chuva, as aulas desta quarta-feira, 4, estão suspensas. À O POVO, a moradora Jandielle Sidrin, de 36 anos, relatou que o vento arrancou um outdoor de um terreno em rua na qual ela estava passando de moto. A estrutura metálica a atingiu em cheio. Felizmente, ela teve apenas ferimentos leves.

“Foi de repente. O tempo nublou e começou essa chuva com ventania”, ela conta. “Foi por volta das 17h. Eu estava saindo do trabalho e passando pelo bairro Morro Dourado quando o outdoor se soltou das madeiras de sustentação, voou e bateu em mim. Eu caí da moto e fiquei embaixo da placa”, detalha. Jandielle foi atingida por outdoor que se desprendeu pela força do vento Crédito: WhatsApp O POVO/Reprodução Jandielle conta que a moto ficou embaixo da placa, mas que conseguiu sair. Ela teve ferimentos leves e foi ao hospital. “Estou bem, graças a Deus. Vim ao hospital fazer o RX e acho que luxei o dedo”, diz.