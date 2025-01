Quem são todos os secretários de Evandro Leitão na Prefeitura de Fortaleza; veja lista

Confira o perfil do primeiro escalão da equipe do novo prefeito de Fortaleza

Evandro Leitão (PT) toma posse nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, como prefeito de Fortaleza. Após ser empossado na Câmara Municipal e participar da transmissão do cargo no Palácio do Bispo, sede do Paço Municipal, ele dará posse aos secretários da gestão.

A equipe do primeiro escalão do novo prefeito foi anunciada em blocos ao longo das últimas três semanas. São 23 secretários das áreas setoriais e mais 12 secretários regionais.