Festa Anual das Árvores será lançada domingo no Parque Rio Branco

Festa Anual das Árvores 2025 acontece dos dias 30 de março e 5 de abril por todo o Ceará. Na foto, estufa de mudas no Parque Adahil Barreto (Fco Fontenele/ O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

A Festa Anual das Árvores (FAA) 2025 será lançada no domingo, 30, às 9 horas, no Parque Rio Branco, na avenida Pontes Vieira, próximo ao nº 220, bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. Nesta edição, 58 colégios da rede pública de ensino terão atividades que visam conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância das árvores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp



A expectativa é envolver a população em atividades que promovam o cuidado com o meio ambiente e a sustentabilidade. Durante a festividade, estarão disponíveis exposições ambientais e oficinas de educação ambiental. Para as crianças, serão organizadas diversas atividades recreativas. Com o tema "Por um Ceará mais Verde e Sustentável", o Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), organiza o evento.