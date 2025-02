Igreja em Saída: missa em Fortaleza promove debate ambiental aliado à fé

FORTALEZA-CE, BRASIL, 16-02-2025: Missa ecumênica da Igreja em Saída com foco em ecologia e preservação ambiental. (Foto: Lorena Louise/ O Povo) / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Sair dos templos religiosos e mergulhar nas problemáticas sociais é o convite do Movimento Igreja em Saída. Na missa deste domingo, 16, o assunto da vez foi ecologia e preservação ambiental. Cerca de 100 fiéis estavam no Parque Rio Branco, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, para rezar e refletir. Além das tradicionais liturgias, a missa contou com doação de mudas e até uma apresentação teatral feita por Andréa Rocha, que é servidora pública, palhaça circense e atriz. No ato, ela quebrou um vaso de planta e rasgou papéis e plásticos, com expressão de raiva e medo no rosto.

Segundo ela, a apresentação foi inspirada na Laudato Si', uma encíclica do papa Francisco que trata do cuidado com o meio ambiente e as pessoas. Um trecho da encíclica foi adaptado por Andréa durante a performance: "A Terra, nossa casa comum, está se transformando num imenso lixo".

"Gritei: 'Que medo!' Porque é o medo de saber para onde nós estamos caminhando", narrou a servidora pública. "Em vez de as pessoas estarem unidas, estão dentro de um fundamentalismo pesado, esquecendo do amor maior — primeiro a Deus, depois ao próximo e àquilo que Deus fez, nossa casa comum".

Antes da apresentação de Andréa, fiéis realizaram uma procissão com mudas, uma alusão ao tema ambiental. Na visão da atriz, “é um convite para vir ao parque, respirar o verde, esse ar. Nos traz paz e dá esse encontro com nosso ser. Ver folhas secas que caíram naturalmente, sem intervenção”. Durante a reforma do parque em 2024, os encontros do movimento foram realizados na Praça da Gentilândia, no Benfica. Com a reabertura, as missas retornaram ao local. Neste domingo, havia representantes do Movimento Proparque, de defesa do Parque Rio Branco, que completa 30 anos em 2025. Uma delas é Luísa Vaz, 69, co-fundadora do movimento e moradora da rua Castro Alves, limítrofe com o parque. Ela celebrou o tempo de vida dedicado ao local, mas criticou intervenções recentes, como a areninha.

Ela disse esperar que "a filosofia mude" na nova gestão de Evandro Leitão (PT) na Prefeitura de Fortaleza, "especialmente com meio ambiente". "Dão muitas licenças para agressão ambiental. Precisa haver uma reforma, que a secretaria seja de meio ambiente mesmo, não de planejamento urbano". Integrante da Igreja em Saída desde a fundação, Luísa sentiu que o barulho de uma partida de futebol que acontecia na quadra atrapalhou a missa. "Futebol é para gritar mesmo. Mas há uma incompatibilidade enorme, essa quadra aqui no meio do parque", argumentou a ambientalista.

Ter o encontro religioso em meio às atividades “faz as pessoas pensarem” nas questões ambientais, segundo Daniela Queiroz Zuliani, 52, que participava de um evento da Igreja em Saída pela primeira vez. “É uma maneira de trazer as pessoas para pensarem nisso. Porque a gente já sente na pele, o calor, a queimada. A gente sente o solo degradado, a água contaminada”. “É um momento de, como igreja, a gente pensar, refletir, mas agir também. É uma chamada para ação”, pontuou a professora de Ecologia na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Moradora de Redenção, a 67,40 quilômetros (km) da Capital, Daniela é uma cristã voltada aos movimentos sociais, por isso “sempre teve vontade” de participar de um evento da Igreja em Saída.