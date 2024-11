Homem é atacado por cerca de 150 vespas ao tentar urinar em árvore na Argentina

Segundo o jornal local Cadena 3, o homem, identificado como Fávio Hernán M., se aproximou de uma árvore com a intenção de urinar. Foi então que os insetos começaram a sair do local.

Após o ocorrido, uma viatura da Polícia de Ação Tática foi solicitada e os agentes conseguiram afastaram o enxame. O homem foi internado no Hospital Eva Perón, em Granadero Baigorria, cidade que fica a 20 minutos de distância do local.

"Tentei me aproximar, mas as picadas das vespas foram muito dolorosas. Não consigo imaginar a dor que esse rapaz sentiu", disse o dono de uma borracharia próxima." Eram só vespas , não se via a pele dele pela quantidade que tinha. Achei que ele tinha morrido porque parou de se mexer", relatou.

O centro de saúde informou que Fávio chegou com um quadro de choque anafilático , parada cardiorrespiratória e sem sinais vitais, informou o jornal La Capital. Ele chegou a ser entubado em estado crítico. Entretanto, encontra-se estável após ter respondido ao tratamento inicial com medicamentos.

Embora tanto as vespas quanto as abelhas façam parte do ecossistema e contribuam para a biodiversidade, o governo argentino recomenda avisar as autoridades caso um ninho desses insetos seja encontrado.

De acordo com as recomendações de especialistas, se um enxame de vespas atacar, é importante manter a calma e mover-se lentamente. Movimentos bruscos ou tentativas de golpeá-las provocam mais ataques, pois são vistos como ameaçadores.

Ao tentar matá-las a golpes, é liberado feromônios que podem atrai ainda mais vespas. A recomendação é fugir rapidamente em busca de ajuda.