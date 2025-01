Queda de árvore na Praça Figueira de Melo atinge busto de ex-governador em Fortaleza

O incidente ocorreu perto das obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza e não causou danos a trabalhadores ou equipamentos

Na manhã desta sexta-feira, 10, uma árvore tombou na Praça Figueira de Melo, localizada no Centro de Fortaleza, e danificou um busto em bronze em homenagem ao ex-governador do Ceará, Justiniano de Serpa. O incidente ocorreu próximo ao canteiro de obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, mas não interferiu nos trabalhos nem causou danos a equipamentos ou trabalhadores da construção.

A Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) enviou uma equipe ao local para realizar a remoção da árvore. A árvore caiu em frente ao Colégio Estadual Justiniano de Serpa. Apesar da rápida mobilização, até as 11h, a árvore ainda não havia sido retirada, segundo informações divulgadas pela Rádio O POVO CBN.



Em 2015, o Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Fortaleza (Comphic) reconheceu o entorno da Praça Figueira de Melo como o primeiro conjunto arquitetônico tombado na Capital. O tombamento abrange a praça e edifícios históricos ao seu redor, como o Colégio Justiniano de Serpa, a Igreja do Pequeno Grande, a Escola Jesus, Maria e José e o Colégio Imaculada Conceição.