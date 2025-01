Facção teria matado cunhado de PM acusado de integrar milícia no Pirambu

O motorista por aplicativo Fernando Cesar Almeida de Sousa, de 39 anos, teria sido morto ser cunhado do cabo PM Igo Jefferson Silva de Sousa / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O motorista por aplicativo Fernando Cesar Almeida de Sousa, de 39 anos, teria sido morto por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) por ser cunhado de um policial militar acusado de integrar uma suposta organização criminosa composta por agentes de segurança. O crime ocorreu na tarde do último dia 31 de dezembro no bairro Pirambu, em Fortaleza. Como O POVO vem mostrando desde 2024, o CV do Grande Pirambu tem atacado PMs que moram ou trabalham na região. Em menos de um ano, seis PMs ou ex-PMs foram mortos nos bairros daquela área. Os crimes teriam sido ordenados por Carlos Mateus da Silva Alencar, o “Skidum” ou “Fiel”, chefe do CV na região, que está refugiado no Rio de Janeiro (RJ).



Fernando era cunhado de Igo Jefferson. A relação entre os dois é a principal linha de investigação para a motivação do assassinato do motorista. Fernando foi morto a tiros dentro do próprio veículo instantes após deixar uma barbearia localizada na rua Dom Quintino, no Pirambu.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. As investigações são conduzidas pela 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Nesta quinta-feira, 23, o Ministério Público Estadual (MPCE) concedeu mais 120 dias para a conclusão das investigações.



Entenda conflito entre facção e grupo de PMs no Grande Pirambu PMs ou ex-PMs mortos no Grande Pirambu

12 de fevereiro de 2024 — Bruno Lopes Marques

O soldado estava de folga em um bar do bairro Carlito Pamplona quando foi executado a tiros. Crime seria uma retaliação à morte de Fábio de Almeida Maia, o “Biu” ou “Tartaruga”, braço direito de Skidum. Ele morreu no dia 31 de janeiro de 2024 durante uma operação policial no Rio de Janeiro. No último dia 19 de dezembro, Skidum e Luan Carlos Marcolino de Alcântara foram pronunciados pela Justiça pelo crime. 12 de maio de 2024 — José Heliomar Adriano de Souza Filho

O cabo também estava de folga e em um bar, no bairro Vila Velha, quando foi assassinato a tiros. Ele era suspeito de integrar o grupo de PMs que matou duas pessoas no Cristo Redentor e Carlito Pamplona no dia 15 de fevereiro e que foi até o Pirambu, dois dias depois, para matar integrantes do CV.