Moradores que se recusavam a sair de condomínio eram mortos durante disputa de facções no Bom Jardim

Investigações de mortes registradas em 2020 no Bom Jardim, em Fortaleza, revelaram uma disputa entre as facções GDE e CV pelo controle do condomínio Jardim do Éden

As investigações de pelo menos duas mortes registradas no ano de 2020 mostraram um contexto de crime organizado na disputa pelo controle de um conjunto habitacional no Bom Jardim, em Fortaleza. As facções criminosas se intitulavam dominantes no logradouro e expulsavam pessoas que poderiam ser de facções rivais. No caso de recusa, os moradores eram executados. Quatro réus devem ir a júri pelas mortes conforme a decisão judicial do dia 8 de janeiro.

As facções rivais Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV) disputavam o controle do controle do condomínio Jardim do Éden.