PMs teriam matado dois homens em vingança contra morte de policial no Carlito Pamplona

Dois homens teriam sido mortos por policiais militares nos bairros Carlito Pamplona e Cristo Redentor, em Fortaleza, como vingança pelo assassinato do soldado Bruno Lopes Marques, crime ocorrido no último dia 12 de fevereiro. É o que consta no pedido de prisão preventiva do cabo Igo Jefferson Silva de Souza, deferido nessa quarta-feira, 21.



A defesa do PM, feita pelo advogado Germano Palácio, afirma que a prisão dele foi baseada em conjecturas, meras ilações, sem uma prova real dos fatos acusatórios". Ainda foi destacado que o policial realizou "inúmeras prisões naquele bairro" e tem "relevantes serviços prestados à sociedade em combate à criminalidade".

De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, do Ministério Público do Estado do Ceará (Gaeco/MPCE), existem “fortes indícios” de que o cabo Igo, acompanhado de outros PMs, teriam executado Arhur dos Santos Rodrigues, crime ocorrido no Bairro Carlito Pamplona; e Márcio Wallace de Sousa Matos, executado no Bairro Cristo Redentor.