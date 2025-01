Suspeito de matar motorista por aplicativo e filmar o crime é preso no Pici

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Dabson Rian de Andrade Silva, de 18 anos, também é suspeito de assassinar uma jovem de 18 anos, também no Pici. Suspeito "queria ganhar fama na facção", disse testemunha

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça após pedido da Polícia Civil do Estado (PC-CE). As investigações da 6ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) apontam que Dabson Rian é integrante da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).

Suspeito "queria ganhar fama na facção", diz testemunha

Já no caso de Maria Eduarda Duarte Oliveira, morta no último dia 10, a 6ª DHPP apurou que o crime ocorreu após um desentendimento da vítima com a própria mãe.



Integrantes da GDE intervieram e cobraram satisfações da vítima, mas Maria Eduarda teria respondido, por meio de um áudio no celular, com xingamentos a uma pessoa que seria membro da facção.



“Vai tu e a GDE tomar no cu que eu não como às custas de ninguém”, ela teria dito, um dia antes do crime. Após isso, conforme a Polícia, um homem, que seria Dabson Rian, invadiu a casa onde Maria Eduarda estava e disparou três vezes contra ela. Dudinha, como era conhecida, morreu no local.