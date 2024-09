Subtenente morto a tiros integrava PM há 30 anos e deixa quatro filhos

Crédito: Leitor via WhatsApp

Francisco Nazareno Moura Lopes dedicou 30 dos 54 anos de idade à corporação da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O agente de segurança estava lotado no Comando Regional de Policiamento Militar (1º CRPM) quando foi morto nesta segunda-feira, 16, durante a folga, dentro da própria residência, na Barra do Ceará, em Fortaleza.



Conforme apuração do O POVO, o subtenente morava na localidade há três meses. Ele deixa quatro filhos, sendo o mais velho com 25 anos de idade e o mais novo com três anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga o caso por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na 11º delegacia do DHPP, que investiga crimes contra agentes de segurança.