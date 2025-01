Corpo é encontrado boiando na praia da Leste-Oeste, no Grande Pirambu

/ Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um corpo do sexo masculino foi encontrado boiando na praia da Leste-Oeste, no bairro Pirambu, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 22. A vítima, ainda não identificada, apresentava sinais de inchaço. O Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) foi acionado para resguardar a área e prestar apoio às demais autoridades.

De acordo com os Bombeiros, a vítima não possuía identificação aparente e não apresentava sinais visíveis de violência, como ferimentos de arma de fogo ou arma branca. “O local foi isolado e as autoridades policiais foram acionadas para dar continuidade às investigações e procedimentos legais”, disse a corporação, em nota.