Apontados como chefes de facção no Pirambu já foram denunciados por 10 homicídios

Dois homens apontados como chefes de uma facção criminosa que age na região do bairro Pirambu já foram denunciados por, pelo menos, 10 homicídios somente nos últimos dois anos, conforme levantamento realizado por O POVO. A dupla é considerada foragida, havendo informes da Polícia Civil de que eles estão escondidos no Rio de Janeiro.



Carlos Mateus da Silva Alencar, conhecido como Fiel ou Skidum, de 28 anos; e Fábio de Almeida Maia, conhecido como Biu, de 27 anos, são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Mesmo de longe, eles continuariam a comandar, conjuntamente, o tráfico de drogas na região e ordenando assassinatos, de acordo com investigações da Polícia Civil.



A maior parte das execuções que são atribuídas aos dois ocorreu no contexto do conflito entre as facções CV e Massa Carcerária, surgida após um racha na organização criminosa de origem carioca. Uma das exceções é o assassinato do blogueiro Givanildo Oliveira da Silva, o Gigi do Pirambu News, crime ocorrido em 7 de fevereiro de 2022.

No inquérito que investiga o homicídio de Givanildo, uma testemunha afirmou que Carlos Mateus e Fábio se escondem no Morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro. A investigação ainda cita que Skidum chegou a gravar lives em uma conta no Instagram ostentando fuzis em bailes funks.



Antecedentes criminais

A trajetória criminosa da dupla é mais antiga que as denúncias recentes, vindo, pelo menos, desde 2015. Naquele ano, os dois foram denunciados pelo assassinato do pescador Antônio Farias Barbosa no Pirambu.

“Conforme consta da referida denúncia, o fato teria sido motivado por vingança, posto que os acusados pretendiam revidar a morte do irmão do denunciado Victor de Sousa, além do fato de acreditarem que a vítima seria informante da polícia”, diz sentença que pronunciou os dois.

Em 2018, a dupla voltou a ser denunciada, desta vez por tráfico de drogas e já como integrante do CV. Na ação penal, Carlos Mateus foi apontado como a pessoa que “auxiliava” Edmilson Feitosa dos Santos Filho, chefe do tráfico na comunidade da Areia Grossa. Cinco anos depois, Skidum e Biu seriam acusados de terem ordenado o assassinato de Edmilson.



Os dois ainda foram denunciados em outros processos, como o que apura o assassinato de Renato Paixão da Silva em 2021 e na operação Annulare. Nos autos deste processo, Carlos Mateus aparece “cadastrado” no CV como chefe do tráfico de drogas do Pirambu.

Carlos Mateus teve a prisão decretada em julho de 2018 após interromper o monitoramento por tornozeleira eletrônica que lhe havia sido imposto por estar cumprindo pena em regime aberto por furto. Ele integra a lista de mais procurados da SSPDS. Por informações que levem ao seu paradeiro, a pasta paga recompensa de R$ 7 mil.



Saiba quais são os homicídios que Carlos Matheus e Fábio são acusados

7 de fevereiro de 2022 — Lucas Woldem Santos Aragão e Rylner Miranda de Sousa — Pirambu

A dupla foi assassinada a mando da dupla, conforme investigação policial, por ter "rasgado a camisa" do CV, ou seja, deixado a facção.

7 de fevereiro de 2022 — Givanildo Oliveira da Silva — Cristo Redentor

Gigi, do Pirambu News, foi morto, justamente, após noticiar a prisão de Francisco Airton Vieira Araújo, apontado como o executor de Lucas Woldem e Rylner.

4 de março de 2022 — Edmilson Feitosa dos Santos Filho e José Raphael de Oliveira — Pirambu

Conforme o MPCE,o crime teria ocorrido após Filho, como era conhecido, deixar o CV e passar a integrar a facção Massa Carcerária. Ele havia sido solto em dezembro de 2021. Já José Raphael teria sido morto por vender drogas nas imediações da Pracinha do Abel sem permissão dos chefes da facção.

5 de março de 2022 — Estefani Kelly Pereira Silva — Pirambu

Estefani Kelly foi morta vítima de uma bala perdida durante um ataque da facção CV em um reduto da facção Massa Carcerária no bairro. Conforme o MPCE, o confronto foi marcado através do Whatsapp sob ordens de Skidum e Biú. A vítima caminhava para a casa da mãe, para almoçar, quando foi alvejada pelos criminosos.

25 de julho de 2022 — Thalito Barroso Silva — Carlito Pamplona

Conforme denúncia do MPCE, a vítima foi morta por ser amiga de um homem que havia deixado o CV e passado a integrar a Massa. Por isso, os criminosos acreditavam que Thalito repassava informações à facção rival. Carlos Matheus e Fábio foram denunciados pois são eles os responsáveis por tomar decisões referentes à facção na região, diz o MPCE, "especialmente a decisão de executar uma pessoa, como no caso em questão".

18 de outubro de 2022 — Maria Clara Rodrigues Leite — Pirambu

Conforme denúncia do MPCE, a vítima tinha familiares que integravam o CV, mas que passaram posteriormente a integrar a Massa. Por isso, ela foi expulsa do bairro. No dia do crime, porém, ela havia ido visitar um parente quando foi arrebatada por integrantes do CV e morta. Skidum teria autorizado a execução.

25 de fevereiro de 2023 — Lucas Paulino da Silva — Cristo Redentor

Conforme denúncia do MPCE, Lucas foi mais um a romper com o CV e passar a integrar a Massa, motivo pelo qual foi"decretado" por Carlos Mateus e Fábio. Outras quatro pessoas teriam participado do crime

10 de março de 2023 — Kaua Freitas de Lima — Cristo Redentor

Conforme a Polícia Civil, Kauã foi morto após prestar depoimento sobre a morte de Lucas Paulino e, por isso, Carlos Mateus e Fábio ordenaram o crime. O MPCE pediu mais diligências para apresentar denúncia.