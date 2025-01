Suspeito de envolvimento na morte subtenente da PM no Pirambu é preso em Fortaleza

Logo após o assassinato do PM, um policiamento ostensivo foi realizado na região para localizar os suspeitos. A captura do homem aconteceu por equipes da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), da PMCE e da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no Pirambu.

Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de envolvimento na morte do subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Ricardo Silveira Neto , na madrugada dessa quarta-feira, 15, no bairro Pirambu, em Fortaleza . O suspeito foi preso em flagrante horas após o crime. Ele é apontado como a pessoa que conduziu o veículo utilizado na ação criminosa contra o agente.

Conforme as investigações, o suspeito preso já possui passagens por homicídios, tráfico de drogas, ameaça e desacato. Ele foi localizado e capturado no mesmo bairro, após troca de informações entre as Forças de Segurança.

Após a captura, ele foi conduzido para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro de Fátima, onde foi autuado por homicídio qualificado e colocado à disposição da Justiça.

As diligências seguem no intuito de identificar e capturar outros suspeitos do crime. As investigações do caso estão a cargo da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

PM foi encontrado com sinais de violência

O subtenente da PM Francisco Ricardo Silveira Neto, de 51 anos, foi encontrado morto na rua Dom Quintino, no Pirambu, com sinais de violência. O corpo apresentava vestígio de disparo de arma de fogo e ainda teve uma faca cravada em sua nuca. Ele foi o sexto PM ou ex-PM morto em menos de um ano no Grande Pirambu.