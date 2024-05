Três meses depois, veja o que se sabe sobre execução de PM no Carlito Pamplona

PM foi morto em um estabelecimento comercial localizado na avenida Pasteur Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A execução do soldado Bruno Lopes Marques, de 27 anos, completa três meses neste domingo, 12. O militar foi morto enquanto estava de folga em um bar do bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, no dia 12 de fevereiro. O caso tramita em segredo de justiça e, por isso, poucas informações foram divulgadas sobre as diligências em torno do crime. Em nota, a Polícia Civil informou que a 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) concluiu e remeteu à Justiça o inquérito referente à morte do soldado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Destaca-se que algumas pessoas foram indiciadas e que houve denúncia do Ministério Público, porém, o processo está tramitando sob segredo de justiça por força de determinação judicial”, diz a nota.

O número total de indiciados e presos não foi divulgado pela Polícia, mas, ainda em 18 de fevereiro, a captura de dois suspeitos de envolvimento no crime foi noticiada pelas forças de segurança. Eles foram identificados como Elielton de Sousa Marques e Francisco Aureliano Xavier de Oliveira. As suas supostas participações no crime, porém, também não foram tornadas públicas. Em 12 de abril, a prisão de Elielton foi substituída por medidas cautelares e ele foi posto em liberdade. Outro homem preso ainda em fevereiro pelo crime foi Francisco Ederson Araújo de Souza. O POVO apurou que Carlos Mateus da Silva Alencar, o “Fiel” ou "Skidum”, de 29 anos, foi apontado como mandante do assassinato e um mandado de prisão foi expedido contra ele.