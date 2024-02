PM baleado na Barra do Ceará é preso suspeito de integrar organização criminosa

Um dos policiais militares baleados no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, no último sábado, 17, foi preso nessa quarta-feira, 21. O cabo Igo Jefferson Silva de Sousa é suspeito do crime de integrar organização criminosa, a partir de uma investigação feita pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).



O caso tramita em segredo de Justiça. O PM foi baleado no maxilar e continua internado no Instituto Dr. José Frota (IJF). A Polícia Militar informou que ele encontra-se sob escolta policial. Outros cinco PMs foram baleados na mesma ação.



Como O POVO mostrou no sábado, 17, existe a suspeita de que os policiais haviam ido, por conta própria e de folga, realizar buscas por integrantes de uma facção criminosa que havia ameaçado-os. Um dos PMs baleados, porém, disse que foi vítima de uma tentativa de assalto.