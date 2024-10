Dois ex-PMs e três PMs foram mortos em 2024 na região do Grande Pirambu

Repórter do caderno de Cidades

Na tarde desta sexta-feira, 11, José Sebastião Ribamar Guimarães Gonçalves, de 62 anos, expulso da Polícia Militar em 2011, foi morto a tiros no bairro Pirambu

Em 2024, três PMs foram mortos nos bairros Álvaro Weyne, Vila Velha e Barra do Ceará.

Foi o segundo ex-PM assassinado no bairro neste ano. Em 25 de julho, o ex-soldado Antônio Valério Uchôa Neto, de 62 anos, também foi morto a tiros no Pirambu. O caso segue sendo investigado, sem suspeitos indiciados.

Um ex-cabo da Polícia Militar foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira, 11, na rua Marcílio Dias, no bairro Pirambu , em Fortaleza . Ele foi identificado como José Sebastião Ribamar Guimarães Gonçalves, de 62 anos, sendo conhecido pelo apelido de Canário.

Nos casos de Bruno Lopes Marques (morto em 12 de fevereiro no Álvaro Weyne) e José Heliomar Adriano de Souza Filho (morto em 12 de maio no bairro Vila Velha), as investigações concluíram que os autores do crime foram integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).



Essa suspeita também paira sobre a morte do subtenente Francisco Nazareno Moura Lopes, assassinado em 16 de setembro com cinco tiros em sua própria casa, localizada na Barra do Ceará. Neste caso, porém, ainda não há suspeitos presos até o momento.