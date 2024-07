Ex-PM é morto a tiros no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e atualizará esta matéria assim que obtiver retorno.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. As motivações do homicídio são investigadas pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Um ex-soldado da Polícia Militar foi assassinado na tarde desta quarta-feira, 25, no bairro Cristo Redentor , em Fortaleza . Antônio Valério Uchôa Neto, de 62 anos, foi executado a tiros na rua Nossa Senhora das Graças, em plena via pública.

Como O POVO tem mostrado desde março , uma facção que atua na região do Grande Pirambu tem feito ameaças a agentes de segurança que moram ou trabalham na área.

A demissão de Antônio Valério dos quadros da PM foi publicada em 2013 no Diário Oficial do Estado. A portaria que anunciou a demissão do ex-PM descrevia que ele havia sido condenado por roubo, cometeu o crime militar de deserção e “respondia a a delitos de diversas naturezas em várias instâncias judiciais, dentre eles, homicídio, injúria, lesão corporal, atentado violento ao pudor”.

As ameaças começaram após a morte de Fábio de Almeida Maia, em 31 de janeiro, durante operação policial no Rio de Janeiro (RJ). Biu, como era conhecido, era apontado como um dos chefes do Comando Vermelho (CV) na região do Pirambu.

Investigações da Polícia Civil relacionaram as ameaças às mortes de dois policiais militares: o soldado Bruno Lopes Marques, no Carlito Pamplona, assassinado em 12 de fevereiro; e o cabo José Heliomar Adriano de Souza Filho, no bairro Vila Velha, assassinado em 12 de maio.

Além disso, também foi registrado um episódio em que seis PMs foram baleados no bairro Pirambu em 17 de fevereiro. Conforme a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD), os PMs estavam na região com o objetivo de matar integrantes do CV, mas foram surpreendidos por estes.

Entre os PMs que foram baleados estava José Heliomar. Ele e os outros cinco militares feridos teriam envolvimento em dois assassinatos registrados nos bairros Cristo Redentor e Carlito Pamplona na madrugada do dia 15 de fevereiro. A suspeita é de que as duas mortes seriam uma retaliação ao assassinato do soldado Bruno.

Na última segunda-feira, 22, quatro PMs suspeitos de integrar esse grupo que teria participado das execuções do dia 15 de fevereiro foram presos por força de mandado de prisão preventiva.