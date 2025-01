Decisão atribui morte de PM entre "guerra" de facção e milícia no Grande Pirambu

Subtenente foi morto a tiros e facadas no momento em que saía para trabalhar na madrugada da última quarta-feira, 15. Uma pessoa foi presa suspeita de envolvimento no assassinato do agente

A morte do subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Francisco Ricardo Silveira Neto, 51, estaria atribuída a uma guerra entre a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e policiais milicianos no Grande Pirambu, em Fortaleza. O cenário é exposto em Audiência de Custódia de um dos suspeitos de envolvimento no crime, Italo Gabriel, 18, preso horas após o crime. Ele teria conduzido o veículo utilizado no assassinato do agente de segurança.

Conforme a decisão do auto de prisão em flagrante do acusado, assinado pela juíza de Direito, Adriana da Cruz Dantas, o autuado e seus comparsas, supostamente integrantes do CV, planejaram a morte do policial porque ele teria “retirado" a tropa em um “Dia de Guerra” entre membros da facção e “milicianos” vinculados ao grupo de um policial militar, identificado como Igor Jeferson Silva de Sousa, conhecido como Igor Negão".