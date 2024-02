Cinco PMs de folga são baleados na Barra do Ceará

Cinco policiais militares que estavam de folga foram baleados na madrugada deste sábado, 17, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Até o momento nenhum suspeito do crime foi preso. As circunstâncias da tentativa de chacina também são investigadas.



Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), especializada em crimes contra agentes de segurança, investiga o caso.



"Os policiais serão ouvidos com objetivo de repassarem informações sobre as ocorrências", informou a nota da SSPDS. A pasta não repassou informações sobre o estado de saúde das vítimas.