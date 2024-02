Facção tenta "decretar luto" em bairro de Fortaleza após morte de traficante no Rio

Parte dos comércios no Grande Pirambu permaneceram fechados durante a manhã, conforme O POVO apurou Crédito: Reprodução / Via Whatsapp O POVO

Após a morte do traficante de drogas Fábio de Almeida Maia, conhecido como "Biú", os responsáveis pelo tráfico na área do bairro Pirambu, em Fortaleza, tentaram "decretar luto" e fechar comércios nesta quinta-feira, 1º. Empresários e funcionários dos estabelecimentos relatam ameaças. O POVO apurou que o traficante, que tinha mais de 50 antecedentes crimininais, a maioria por homicídios, foi morto no Rio de Janeiro durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais no Complexo da Penha, na zona norte do Rio. Caso foi registrado nessa quarta-feira, 31, e foram apreendidos fuzis e drogas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Biú era um dos chefes do Comando Vermelho (CV) no Pirambu e tinha, como comparsa, Carlos Mateus da Silva Alencar, conhecido como como "Fiel" ou "Skidum", criminoso que aparece como o primeiro da lista dos mais procurados do Ceará.

Um professor da rede pública, que pediu para não ser identificado, relata que na escola onde leciona, no Cristo Redentor, a informação do "salve" da facção criminosa começou a circular por volta das 9 horas desta quinta. Muitos pais ligaram para a instituição de ensino preocupados e solicitando a liberação dos filhos. Os alunos foram liberados das aulas todos juntos e acompanhados dos pais. O educador relatou que não há confronto, o clima na localidade é calmo, e que parte dos comércios fechou as portas, mas outros estabelecimentos não fecharam. "A gente prefere não arriscar", disse. Uma empresária, de nome preservado, disse que após chegar ao comércio localizado no Pirambu recebeu a informação de que criminosos haviam passado pelo local e feito ameaças. Caso não fechassem as portas, eles iriam atear fogo ou atirar. As atividades no local foram suspensas e os funcionários, liberados. O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que informou que ações preventivas são realizadas em bairros na Área Integrada de Segurança (AIS) 8. A secretaria ressaltou que, até o momento, "nenhuma ocorrência fora da normalidade foi registrada". Conforme a SSPDS, as equipes do 20º Batalhão do Policiamento Ostensivo Geral (POG), do Comando de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) reforçam o policiamento na região. As equipes dos setores de inteligência da SSPDS, da Polícia Militar e da Polícia Civil do Ceará também atuam na área.

Postos de saúde e escolas

Conforme o relato de um morador que procurou o equipamento público nesta quinta-feira, 1º, o atendimento no posto de saúde Luíza Távora estava suspenso. O POVO tentou contato com a unidade de saúde localizada na avenida Monsenhor Hélio Campos, no Cristo Redentor, mas as ligações não foram atendidas. A secretaria Municipal de Saúde (SMS) também foi procurada sobre o funcionamento de unidades na região. A matéria será atualizada caso a demanda seja respondida.

A Secretaria da Educação (Seduc) informou, por meio da Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor), que as escolas estaduais da região do Pirambu estão funcionando normalmente nesta quinta-feira, 1º.