Saiba quem é o homem preso suspeito de matar comerciante no Pirambu

Alan Gomes da Silva, de 21 anos, é o homem preso na última sexta-feira, 1º, pela suspeita de envolvimento na morte do comerciante Pedro Feijó de Albuquerque, de 62 anos, crime ocorrido no último dia 11 de outubro dentro do estabelecimento da vítima, localizado no bairro Pirambu, em Fortaleza.

Alan foi reconhecido nas imagens feitas por uma câmera de vigilância que flagrou o assassinato. O vídeo mostra ele e um outro homem chegando a pé ao comércio. Sem falar nada, os dois passaram a efetuar diversos disparos contra a vítima, que morreu no local do crime.

Conforme a investigação da 8ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Alan é apontado como um dos "matadores" da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que age no Grande Pirambu.



Os policiais também receberam a informação de que o CV, além de ameaçar moradores para que não colaborassem com a investigação, “determinou” que o comércio da vítima fosse saqueado, o que ocorreu cinco dias após a morte de Pedro.

Ainda não há certeza quanto a motivação do crime. O POVO apurou que, entre as linhas de investigação que surgiram durante a investigação, foi apontada a relação de proximidade que o comerciante tinha com PMs que trabalham no bairro.

Pedro ofereceria lanches, espontaneamente e de forma gratuita, aos agentes de segurança. Outra informação apurada pela Polícia Civil diz respeito a um episódio em que o estabelecimento do comerciante foi atingido por tiros no início de fevereiro deste ano.



Isso ocorreu após os criminosos decretarem “luto” no bairro após um chefe da facção — Fábio de Almeida Maia, conhecido como Biu ou Tartaruga — ser morto em confronto com a Polícia no Rio de Janeiro em 30 de janeiro.

As investigações prosseguem não só para identificar a motivação do crime, como também para localizar o segundo executor, assim como um eventual mandante.

Prisão em Flagrante no Carlito Pamplona Alan foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Ele foi localizado após a PM receber uma denúncia sobre um carro em “conduta suspeita” no bairro Carlito Pamplona.