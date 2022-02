Fortaleza tem 18 trechos de mar próprios para banho este fim de semana

Subiu para 18, neste fim de semana, a quantidade de trechos próprios para banho na orla de Fortaleza. Os dados da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) registram quase o dobro de pontos adequados no mar da Capital: no último fim de semana, apenas dez trechos eram recomendados.

Na região central, são sete pontos adequados: do posto 16, na Volta da Jurema até o posto 23, na avenida Philomeno Gomes, no espigão da Leste-Oeste. A exceção fica para o posto 18, na praia do Meireles, entre o espigão da avenida Rui Barbosa e a rua José Vilar. Entre os postos 11 (Farol do Mucuripe) e 15 (Volta da Jurema), as águas estão impróprias para banho.

A orla Oeste de Fortaleza, por sua vez, está quase totalmente imprópria para banho. Do posto 24, no espigão da Leste-Oeste, até o posto 31, na barra do rio Ceará, há apenas dois locais adequados: os postos 29 (entre a rua Rita das Goiabeiras e a rua Lagoa do Abaeté) e 27 (entre as ruas Seis Companheiros e Francisco Calaça).

Por fim, boa parte do litoral Leste da Capital pode ser aproveitado sem preocupações: entre os postos 2, na praia do Caça e Pesca, até o 10, no Cais do Porto, entre o Farol do Mucuripe e a rua Ismael Pordeus, a condição da água está adequada. O trecho engloba toda a extensão da Praia do Futuro. Apenas os postos 1, na foz do Rio Cocó, e 67, na praia da Sabiaguaba, apresentam águas impróprias para banho.

