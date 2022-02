Adolescente denuncia estupro após palestra sobre educação sexual

Um homem suspeito de estupro foi denunciado após a prima, uma adolescente de 16 anos, ter assistido uma palestra sobre educação sexual. A vítima interrompeu a fala do palestrante em um Centro de Referência Especializado de Assistência Social(Creas) para relatar o caso, que aconteceu em Acaraú, no Ceará, entre os anos de 20217 e 2018. O familiar, de 23 anos, foi preso por mandado de prisão preventiva nessa quinta-feira, 17.

A palestra sobre educação sexual fez com que a vítima tivesse coragem de denunciar a situação para a família. O indivíduo aproveitava-se da relação de proximidade e cometia os crimes em situações em que a mãe da jovem não estava no local.

Sobre o assunto Vídeo: Homem dá tapa em frentista após se irritar com atendimento

Polícia prende 18 pessoas por envolvimento com tráfico de drogas na Grande Messejana

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A palestra foi ministrada por uma servidora pública no ano de 2018 e ela decidiu falar com outros parentes sobre o crime que foi vítima. "Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Regional de Acaraú. Com informações suficientes, a PC-CE representou pela prisão preventiva do investigado. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário e cumprido pelos policiais civis. O suspeito não ofereceu resistência ao cumprimento do mandado e se encontra à disposição da Justiça." informou a SSPDS.

Tags