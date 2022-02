Mais de oito mil litros de óleo são recolhidos das praias cearenses em 2022

Total de 8,2 mil litros de óleo foram recolhidos pelas prefeituras das praias cearenses neste ano, de acordo com informações divulgadas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). A coleta se deu em ação alinhada com o Grupo de Articulação Interinstitucional criado na época do incidente de manchas de óleo ocorrido no ano de 2019.

A quantidade recolhida foi enviada para a empresa de cimento Apodi, responsável pela incineração do material. A autarquia fornece tambores para armazenamentos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para a realização da atividade. No total, cinco municípios coletaram óleo: Caucaia (20 kg), Aracati (16 kg), Trairi (4 kg) e Fortaleza (1 kg). Fortim e a ONG Verde Luz entregaram 4 e 5 kg do material, respectivamente.

Na próxima semana, a Semace prevê recolhimento de óleo nos municípios de Aquiraz, Paracuru, São Gonçalo, Trairi (com novas coletas), Paraipaba e Itapipoca. Nesta quinta, 17, 28 tambores cheios foram transportados pela autarquia para incineração.

Balanço

De acordo com último balanço divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente do Ceará (Sema), na última segunda-feira, 14, 60 das 155 praias do Estado foram atingidas pelo óleo desde o reaparecimento das manchas a partir de janeiro deste ano. No documento assinado pelo titular da pasta, Artur Bruno, constatou-se que houve diminuição de casos de manchas de óleo em Fortaleza e no Litoral Leste. As cidades do Litoral Oeste, no entanto, precisam estar em alerta para o monitoramento das praias.

Em Fortaleza, a limpeza nas praias atingidas acontece continuamente desde o dia 2 de fevereiro, por meio de equipe da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), especializada na limpeza da orla da Capital. Houve casos de reaparecimento nas praias de Sabiaguaba e do Futuro. Na Região Metropolitana, Caucaia e São Gonçalo do Amarante também são realizadas ações de limpeza das praias.

As autoridades ambientais informam que, caso alguém entre em contato com óleo, a pele deve ser lavada com urgência com água e sabão. É importante, segundo a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), evitar as praias em que foram encontradas amostras do piche.

Denúncias

A Sema cobra que a limpeza das praias atingidas seja realizada da forma mais breve possível pelos municípios, pois a desova de tartarugas está acontecendo e é essencial evitar o contato dos animais com o material. A secretaria orienta que, caso encontrados, os animais sejam devolvidos para o mar. Em caso de tartarugas vivas, mortas ou ninhos, deve-se entrar em contato com o Instituto Verdeluz, por meio dos números (85) 99690 1269 ou (85) 99914 4318.

Caso as tartarugas sejam encontradas já oleadas, o contato deve ser feito com a ONG Aquasis, por meio do número (85) 99800 0109. Se manchas de óleo forem encontradas, o nome da praia, a data do avistamento e fotos do local devem ser informados para a pasta. A intenção é manter um controle das manchas, permitindo um mapeamento e entendimento da magnitude do possível novo derrame de óleo. O e-mail para contato é o cientistachefesema@gmail.com.



