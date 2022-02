Mais de 155 mil toneladas de resíduos foram recolhidos nos Ecopontos de Fortaleza em 2021

Durante 2021, os 90 Ecopontos de Fortaleza recolheram o total de 155 mil toneladas. As unidades estão distribuídos em bairros de todas as Regionais. Os Ecopontos são locais adequados para o recebimento de pequenas proporções de entulho, restos de poda, móveis e estofados velhos, além de óleo de cozinha, papelão, plásticos, vidros e metais.

Sobre o assunto Artistas indígenas leiloam obras em NFT para ações de conservação

Ciclofaixa de Lazer terá três rotas e quatro pontos de apoio em Fortaleza neste domingo

Observatório de Juventude de Fortaleza formará base de dados para políticas públicas

Os equipamentos oferecem à população o acesso ao programa Recicla Fortaleza, que gera desconto na conta de energia pela troca de resíduos recicláveis. Há, ainda, o E-Carroceiro, que beneficia exclusivamente os carroceiros pelo descarte correto, gerando crédito para ser utilizado nos estabelecimentos comerciais cadastrados de cada região. No ano passado, foram realizados 2.711 novos cadastros nos programas Recicla Fortaleza e E-Carroceiro. Juntos, as iniciativas geraram para seus usuários mais de R$ 3,1 milhões em descontos na conta de energia e créditos para serem utilizados nos estabelecimentos comerciais cadastrados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Iniciado em dezembro de 2015, o programa surgiu com o objetivo de incentivar comportamentos sustentáveis com relação ao descarte de resíduos. Em seis anos de atividades, os Ecopontos possibilitaram que a população realizasse o descarte correto de mais de 460 mil toneladas de resíduos. Além disso, ao todo, foram repassados mais de R$ 10,2 milhões para 35.083 pessoas cadastradas nos programas Recicla Fortaleza e E-Carroceiro.

Os equipamentos são desenvolvidos pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP). No ano passado, a Prefeitura de Fortaleza chegou a implementar quatro novos Ecopontos, localizados nos bairros Dom Lustosa, Granja Lisboa, São Bento (Messejana) e no Conjunto Residencial Alameda das Palmeiras, no Ancuri, beneficiando assim as Regionais 5, 6, 9 e 11.

Acesso aos Ecopontos

Todos os Ecopontos funcionam de segunda-feira a sábado, sempre de 8h às 12h e de 14h às 17h. No local, funcionários transmitem orientações, recebem o material e atestam a quantidade de resíduos depositados em cada contêiner.

Já para ter acesso aos benefícios, basta que o cidadão procure o Ecoponto mais próximo para fazer o cadastro. Após isso, deve-se separar os resíduos recicláveis, entulhos e volumosos e levá-los para pesagem. O armazenamento deve ser feito sem sobras de alimentos ou produtos que possam atrair insetos ou mau cheiro. Nos Ecopontos, o cidadão confere a tabela de valores dos resíduos, pois o crédito será calculado de acordo com o peso e os tipos de materiais, levando em consideração o mercado.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags