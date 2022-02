Vicente Pinzón: escola com 40 anos de existência tem novo prédio inaugurado

Trabalhando na Escola de Ensino Médio (EEM) Deputado Manoel Rodrigues há 40 anos, o diretor Olavo dos Anjos comemorou, nesta sexta-feira, 18, a inauguração da nova sede do equipamento. Localizada no bairro Vicente Pinzón, a escola fundada em 1976 teve o antigo prédio demolido. O novo, que teve obras iniciadas em 2016, foi entregue no fim de 2019 e a solenidade de inauguração realizada dois anos depois da entrega, com a presença do governador Camilo Santana.

“Vamos começar a curtir agora”, afirma Olavo. Nos dois primeiros anos, o novo prédio foi pouco utilizado pelos alunos, já que as medidas para diminuir os impactos da pandemia de Covid-19 impediram aulas presenciais até o fim de 2021. Apenas neste ano letivo, iniciado em 31 de janeiro de 2022, é que os estudantes e trabalhadores podem usufruir do equipamento.

A escola tem três pavimentos, 12 salas de aula, auditório, biblioteca, laboratórios de Informática, Física, Química, Biologia e de Matemática e um ginásio poliesportivo. Para a estudante Sara Rodrigues, 16, que “aproveitou pouco” o prédio novo quando começou a ter aulas na instituição no início de 2020, o momento é uma oportunidade para descobrir novos espaços.

“Eu gostei que reformaram a quadra, que tava bem ruinzinha; gostei do laboratório e da biblioteca também, é um dos meus lugares favoritos aqui da escola”, diz Sara. Além disso, os alunos podem participar de atividades extracurriculares como os projetos Consciência Negra, Pracinha Literária, MotivAção Enem, Maratona Enem, Hora do Enem, Castanholeira Literária, Quiz do Conhecimento, Falta Zero, Liderança em Foco e Café com Livros.

Mais de mil alunos

O diretor da escola afirma que 1.100 alunos em turmas da manhã, tarde e noite usufruem da escola. Para ajudar na locomoção dos estudantes, que vêm de diversos bairros próximos da região da Praia do Futuro, são disponibilizados seis ônibus escolares.

“É gratificante para os nossos alunos terem esse espaço, essa estrutura, esse conforto. As salas têm ar condicionado e eles têm esse lugar pra ter um aprendizado melhor. Pra gente, olhar pra isso e lembrar da escola antiga, isso é um sonho realizado”, afirma a professora Regina Monteiro.

A docente Nirlene Lousada lembra da trajetória dos alunos durante a construção do novo prédio. “Saímos no meio do ano de 2015 e começou a construção”, relembra. Até 2017, segundo ela, os alunos foram realocados para uma escola profissionalizante da região que tinha seis salas sobrando. Em 2018, os estudantes e corpo docente mudaram de endereço e só em 2019 voltaram ao local de origem, ocupando o novo prédio.

A secretária da Educação do Ceará, Eliana Estrela, diz que a escola é um “sonho da comunidade” do Vicente Pinzón. O equipamento é o único desse porte na região, mas Eliana afirma que a secretaria busca implementar mais escolas do tipo.

“Essa escola aqui não deixa a desejar a nenhuma escola particular de Fortaleza, do estado ou do Brasil. Esse é o papel do Estado: dar oportunidades iguais às pessoas”, afirmou Camilo Santana durante a inauguração. O investimento na construção da nova sede foi de R$ 7,8 milhões, entre recursos do Estado e da União.



