Quatro pessoas são mortas a tiros no Lagamar, em Fortaleza

Quatro pessoas foram mortas a tiros no fim da tarde desta sexta-feira, 18, na comunidade Lagamar, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza. O POVO apurou que os corpos estavam em lugares distintos da região, sendo que um deles estava mais afastado dos demais. As ocorrências, contudo, estão relacionadas e a suspeita inicial é de confronto entre facções rivais.

No local, foi possível notar um clima tenso, com muitas cápsulas de munição espalhadas pelo chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para atestar os óbitos. A Polícia Militar e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil também foram acionados para a ocorrência.

Dois dos corpos encontrados estavam em um beco, na rua Souza Pinto. O terceiro corpo foi achado na rua José Buson e o quarto cadáver na rua Capitão Aragão, no outro lado do canal. Os corpos serão periciados e encaminhados à sede da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).



O POVO entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e com a Polícia Militar do Ceará e aguarda resposta.



Atualizado às 19h29min

