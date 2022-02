Veja quais pontos da orla de Fortaleza estão próprios para o banho neste fim de semana

Segundo boletim de balneabilidade das praias de Fortaleza, divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) nesta sexta-feira, 12, dez trechos da orla de Fortaleza estão próprios para banho. Enquanto isso, 22 pontos estão impróprios para os banhistas.

A maioria dos pontos próprios para banho está localizada no trecho denominado Centro. Os pontos são aqueles entre a Volta da Jurema até a foz do Riacho Maceió, entre o espigão da Desembargador Moreira até a Volta da Jurema, entre os espigões da rua João Cordeiro e a avenida Rui Barbosa, entre o Aquário e o espigão da rua João Cordeiro e entre o Inace (Indústria Naval do Ceará) até o Aquário.

Sobre o assunto Praias do Ceará com manchas de óleo estão impróprias para banhos, alerta Semace

Manchas de óleo em praias no Ceará não têm relação com tsunami na Oceania

Praias do Icaraí, Cumbuco e Leste Oeste registram manchas de óleo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aqueles impróprios para o banho no setor Centro estão:

-Entre a Praia dos Botes e o Farol

-Entre o Monumento do Jangadeiro até a Praia dos Botes

-Entre a foz do Riacho Maceió e o Monumento dos Jangadeiros

-Entre o espigão da Rui Barbosa até a rua José Vilar e o espigão



O setor Oeste teve três pontos considerados em conformidade. Eles ficam entre a rua Padre Mororó e a avenida Alberto Nepomuceno, entre a avenida Philomeno Gomes e a rua Padre Mororó, e entre a rua Seis Companheiros e a rua Francisco Calaça.

Estão impróprios na região Oeste os trechos de praia:

-Entre a rua Jacinto Matos até a avenida Philomeno Gomes

-Entre a avenida Pasteur até a rua Jacinto Matos,

-No espigão entre a avenida Dr. Theberge e a rua Boa Esperança

-Entre a rua Lagoa do Abaeté até a rua Seis Companheiros

-Entre a rua das Goiabeiras até a rua Lagoa do Abaeté

-Entre a foz do Rio Ceará até a rua das Goiabeiras e na Barra do Ceará.



Praias com óleo

Já o setor Leste registrou apenas um ponto próprio para banho, entre o Farol do Mucuripe e a rua Ismael Pordeus. Nos outros trechos das praias dessa parte da cidade, compreendidos entre os postos do Corpo de Bombeiros 1 até 8, foi confirmada a presença de óleo. As manchas reapareceram no litoral cearense em janeiro. Praias com manchas de óleo não devem ser utilizadas por banhistas, já que a substância é potencialmente tóxica.



Tags