Tábua de Maré em Fortaleza neste fim de semana: saiba quando terá "piscininha" na praia

De acordo com o portal Tábua das Marés, Fortaleza amanhecerá neste sábado, 19, às 5h41min e o por do sol será às 17h54min, com a primeira maré baixa no início do dia às 0h19min e a maré alta às 6h30min. A seguinte baixa mar será às 12h31min e a preia mar às 18h42min. A cidade terá 12 horas e 12 minutos de sol.

Tábua das Marés - Ondas

Sábado, 19 de fevereiro (19/02)

0h19min - 0,3m (Baixa mar)

6h30min - 2,9m (Preia mar)

12h31min - 0,3m

18h42min - 2,8m

Domingo, 20 de fevereiro (20/02)



0h51min - 0,3m (Baixa mar)



7h04min - 2,9m (Preia mar)

13h06min - 0,4m

19h18min - 2,7m

No domingo, a capital também amanhecerá as 5h41min, com por do sol às 17h54min. A primeira maré baixa do dia começará às 0h51min, com 0,3 metros, e a maré alta às 7h04min, com 2,9m. Em seguida, a próxima maré baixa atinge o seu máximo às 13h06min, com a próxima altas às 19h18min. Em sintonia com o sábado, o domingo também terá 12 horas e 12 minutos de sol.

Óleo nas praias

Seis novas praias cearenses registraram manchas de óleo desde a última sexta-feira, 11, de acordo com boletim da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema) divulgado nesta segunda-feira, 14. As novas praias atingidas são: Iparana (Caucaia); Tremembé, Praia das Pedrinhas e Baleia (Itapipoca); Emboaca e Mundaú (Trairi).





