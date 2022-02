Presos na Delegacia de Capturas são vacinados contra a Covid-19 em Fortaleza

Vacinação desse público continua no dia 21 de fevereiro

Fortaleza iniciou, nesta sexta-feira, 18, a vacinação de presos na Delegacia de Capturas (Decap). A ação também será realizada na próxima segunda-feira, 21. Serão ofertadas as primeiras, segundas e terceiras doses de vacina contra a Covid-19. A meta é que sejam vacinadas 60 pessoas por dia. Segundo a Prefeitura, a ação é fundamental para completar a estratégia de imunização coletiva.

O público-alvo da ação, além dos detidos na unidade, são também as pessoas em regime de semiliberdade ou liberdade assistida. Esses grupos precisam se dirigir à delegacia regularmente. Dessa forma, conforme a determinação do governo estadual, devem comprovar a vacinação. A expectativa é que a ação continue semanalmente no local.

A Decap é ligada à Polícia Civil do Ceará. Segundo Sergio Pereira, delegado geral da PC-CE, a preocupação com o combate à pandemia é de todos nós. "As pessoas que estão sob responsabilidade e custódia da Polícia Civil também precisam receber esse cuidado que é a imunização, para que a gente possa, além de cuidar da saúde deles, cuidar da saúde coletiva", declara.

Vacinação em Fortaleza

Conforme divulgado pela Prefeitura de Fortaleza, até a última quinta-feira, dia 17, foram aplicadas 5.137.162 doses da vacina contra a Covid-19 na Capital. Destas, 2.309.667 foram primeiras doses, 2.014.339 segundas doses e 813.156 terceiras doses.

Atualmente, a aplicação de primeira e segunda dose ocorre por livre demanda, ou seja, o cidadão pode se dirigir a qualquer ponto de vacinação da Capital sem precisar de um agendamento. É necessária, no entanto, a confirmação de cadastro na plataforma Saúde Digital.



