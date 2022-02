Parque Rachel de Queiroz é incluído no percurso da Ciclofaixa de Lazer

O projeto Ciclofaixa de Lazer vai incluir a partir deste domingo, 20, o Parque Rachel de Queiroz em seu percurso. O equipamento, situado no bairro Presidente Kennedy, será um novo ponto de apoio aos ciclistas, fazendo parte da rota Oeste do percurso. O projeto também conta com outros três pontos de apoio: no Anfiteatro do Parque do Cocó, na Igreja Nossa Senhora Aparecida e na Cidade da Criança.

Entregue na última terça-feira 15, o Parque teve parte de sua estrutura requalificada pela Prefeitura de Fortaleza. Neste domingo, a partir das 8 horas, o local sediará atividades para toda a família, que serão realizadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Na ocasião, os educadores da AMC distribuirão plaquinhas para incentivar o respeito aos usuários de bicicleta.

A programação também conta com aula de ritmos e pula-pula para as crianças, tabuleiro gigante do trânsito e a distribuição de mudas de plantas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma). Além disso, as atividades ainda incluem mais uma edição do Mini Circuito de Bike Infantil, que também continuará acontecendo na Cidade da Criança.

Confira as rotas que fazem parte do Ciclofaixa de Lazer:

Rota leste

A rota leste sairá do início da ciclovia da avenida Washington Soares em direção à Cidade da Criança, passando pelo ponto de apoio do Anfiteatro do Parque do Cocó. O percurso seguirá pela av. Sebastião de Abreu até a rua Andrade Furtado, seguindo pela av. Padre Antônio Tomás, av. Senador Virgílio Távora, av. Antônio Justa, av. Abolição, av. Beira-Mar (podendo acessar pela ciclovia paisagística para o Mercado dos Peixes), av. Historiador Raimundo Girão, av. Alberto Nepomuceno, rua Dr. João Moreira, rua Floriano Peixoto, rua Pedro Pereira até a Cidade da Criança.

A partir deste domingo, 17, o retorno da av. Sebastião de Abreu, entre a rua Arquiteto Reginaldo Rangel e a Trilha do Cocó, será bloqueado para garantir uma maior segurança para os ciclistas que participam do evento.

Rota oeste

A rota oeste vai ligar o Parque Rachel de Queiroz, no bairro no bairro Presidente Kennedy, à Cidade da Criança e à av. Beira-Mar. O circuito passará pela Rua Braz de Francesco, av. Bezerra de Menezes, rua Justiniano de Serpa, av. Domingos Olímpio, onde poderá se conectar com a rota Sul, pela rua General Sampaio, seguindo pela rua Pedro Pereira até a Cidade da Criança ou seguir até a rua Carlos Vasconcelos em direção à av. Beira-Mar (ciclovia paisagística), onde se conectará com a rota leste, em direção à Cidade da Criança ou ao Parque do Cocó.

Rota sul

A rota sul vai ligar a Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese, à Cidade da Criança. O percurso partirá da av. Professor Gomes de Matos, rua Jorge Dumar, av. Eduardo Girão, Avenida da Universidade, av. Domingos Olímpio - onde se conectará com a rota oeste, em direção a av. Beira-Mar (ciclovia paisagística), rua Carlos Vasconcelos, rua General Sampaio, rua Pedro Pereira seguindo para a Cidade da Criança e se conectando à rota Leste em direção a av. Beira-Mar e ou ao Parque do Cocó.

