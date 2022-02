Fortaleza amanhece nublada; Ceará pode ter "chuvas generalizadas"

Segundo boletim da Fundação Cearense de Metrologia e Recursos Hídricos (Funceme), fim de semana no Ceará tem chances de chuvas em todas as macrorregiões do Estado

Fortaleza teve chuvas durante a madrugada deste sábado, 19, e amanheceu sob nuvens. As precipitações na Capital começaram a ser registradas por volta das 0h30min, mas por volta das 5 horas restavam apenas focos isolados pela cidade.

No restante do Estado, a situação pode ser similar. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a expectativa para o fim de semana é de "chuvas generalizadas" em todas as macrorregiões do Ceará.

Sobre o assunto Mais de oito mil litros de óleo são recolhidos das praias cearenses em 2022

Fim de semana será com possibilidade de chuvas no Ceará

Tábua de Maré em Fortaleza neste fim de semana: saiba quando terá "piscininha" na praia

Praias cearenses não apresentam novas manchas de óleo desde quinta-feira

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As regiões com maior probabilidade de chuva são a faixa litorânea do Estado, Centro-Oeste e Cariri. Destes locais, as precipitações devem se expandir para o Maciço de Baturité, sul do Sertão Central e Inhamuns.

Ainda pelo boletim da Funceme, o cenário deve se ampliar ao longo do sábado, atingindo o restante do Estado. No domingo, as previsões são as mesmas.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Juazeiro do Norte realiza 600 castrações em animais de rua com o projeto Castramóvel

Ceará tem aumento de 153,2% nos casos de arboviroses nas cinco primeiras semanas do ano

Homem é preso com 40 kg de pasta base de cocaína em Itarema; droga valeria R$ 5,5 milhões

Criança de três anos é esquecida por três horas dentro de ônibus escolar

Divórcio e guarda dos filhos: veja os números do Ceará no primeiro ano de pandemia

Imparh abre inscrições para Cursos de Extensão em idiomas e produção textual

Funsaúde Ceará: resultado final do concurso é publicado pela FGV

Bebê resgatado por atendimento aeromédico tem alta após ser internado com infecção pulmonar

Tags