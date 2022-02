Praias cearenses não apresentam novas manchas de óleo desde quinta-feira

Municípios com praias que ainda apresentam vestígios de óleo devem realizar a limpeza com urgência para evitar impactos na fauna local

O Ceará não registrou novas manchas de óleo nas praias nos últimos dias 17 e 18 de fevereiro, quinta e sexta-feira. A informação foi divulgada em informe assinado por órgãos ambientais do Estado. Algumas das praias monitoradas, no entanto, ainda apresentam vestígios de manchas de óleo já reportadas. Segundo boletim, a diminuição do material encontrado é indício de do trabalho de limpeza realizado pelas prefeituras de cada município.

De acordo com o parecer, também não foram encontradas novas manchas na última semana. Nos dias 11 e 12 de fevereiro, contudo, uma aeronave disponibilizada pelo Ibama fez dois dias de sobrevoos na costa cearense e constatou óleo encostando na praia. O material, no entanto, é proveniente de resíduos já detectados.

Nesta quinta-feira, 17, uma equipe do Ibama realizou vistoria em algumas praias. Segundo o informe, foi encontrados pouquíssimo resíduo de óleo nos municípios de Trairi, Mundaú, Flecheiras e Guajiru. Já em Cana Brava, havia uma maior quantidade de vestígios de óleo. Em Paraipaba, nas praias de Lagoinha e Capim-Açu, havia mais óleo, em grande parte aderido a algas e detritos.

Nas praias de Itapipoca, as manchas encontradas apresentam tamanho bem reduzido e não aparentam ser um material novo. Já no município de São Gonçalo do Amarante praticamente não se encontra manchas, permanecendo apenas gotículas na areia. O informe ainda diz que os municípios de Icapuí, Aracati, Aquiraz, Beberibe e Fortaleza não registraram novas manchas de óleo. Acaraú, Cruz e Camocim ainda não detectaram óleo desde o reaparecimento dos vestígios neste ano.

Os órgãos ambientais ainda chamaram a atenção para que os municípios permaneçam monitorando de suas praias, pois pode haver mais resquícios de óleo sendo levado pelas correntes em direção aos municípios litorâneos da região da costa extremo oeste.

O boletim é assinado pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (Sema), pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), além dos Programa Cientista-Chefe e Programa Cientista-Chefe Meio Ambiente.

Risco ambiental

Os órgãos também solicitaram que a limpeza das praias atingidas seja realizada com urgência, porque o atual período corresponde a época de desova de tartarugas. Assim, é preciso evitar o contato desses animais com o material.

A orientação é que caso sejam encontradas tartarugas, sejam elas vivas, mortas, ou em ninhos, não as devolvam para o mar. Em vez disso, deve-se entrar em contato com o Instituto Verdeluz, pelos telefones 85 99690 1269 ou 85 9914 4318. Já para casos de fauna oleada, como tartarugas, aves, golfinhos, baleias e peixes-bois, deve-se entrar em contato com a Aquasis pelo 85 99800 0109.



