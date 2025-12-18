Setor de eventos do Ceará recorre à mão de obra do Exército

Stella Pavan, presidente do Sindieventos CE que foi reeleita para o quadriênio 2026–2030 / Crédito: Rogério Felipe / Divulgação

Com infraestrutura fortalecida e recuperação pós-pandemia, o Ceará se destaca como polo de eventos no Nordeste, mas ainda enfrenta entraves ligados à mão de obra, à hotelaria e à malha aérea. A avaliação é de Stella Pavan, reeleita presidente do Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos e Afins do Estado do Ceará (Sindieventos CE).