Todos a bordo! Cruzeiros aliviam falta de hotéis na COP30 em Belém

Dois cruzeiros se erguem imponentes sobre um porto adormecido na Amazônia Legal, onde cerca de 50 mil pessoas se reunirão a partir de segunda-feira (10) para a conferência climática da ONU. A AFP visitou o porto fluvial de Outeiro, em Belém do Pará, cercado por comunidades de pescadores que vivem em embarcações — agora ao lado desses hotéis flutuantes — e conversou com alguns de seus hóspedes.

Com capacidade para 6 mil pessoas, os navios vieram da Europa para oferecer espaço adicional aos delegados estrangeiros que se concentram em Belém, uma cidade de 1,4 milhão de habitantes, mais da metade vivendo em favelas. Alguns hóspedes reclamaram dos compartimentos pequenos e da distância entre o porto de Outeiro e o local da conferência — cerca de 20 quilômetros, o que leva 45 minutos de ônibus. Outros veem a situação como uma oportunidade única. "Na maioria das conferências, ficamos hospedados em hotéis ou apartamentos", disse à AFP Bereng Mokete, funcionário da área florestal do Lesoto, enquanto esperava no porto para embarcar em um dos navios pela primeira vez.

"Queríamos algo diferente." Ele espera "lembrar disso para sempre". Nos meses que antecederam a conferência, com os poucos hotéis de Belém já com reservas esgotadas, os organizadores se apressaram em conseguir hospedagem em casas particulares, universidades e escolas — e depois, nos dois navios. Os preços dispararam.

– Ironia – Receber o MSC Seaview e o Costa Diadema exigiu melhorias consideráveis no Terminal Portuário de Outeiro, que custaram 260 milhões de reais, segundo o governo federal. Os moradores comemoraram o investimento em infraestrutura na cidade, que também ganhou uma ponte ligando ao porto e teve suas ruas repavimentadas.

No entanto, grupos ambientalistas destacaram a ironia de que navios de cruzeiros, grandes consumidores de combustível, emissores de carbono e poluidores da água, hospedem delegados de uma conferência voltada a salvar o planeta. Alguns questionaram a decisão de realizar a COP30 em Belém. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva insistiu que o evento deveria acontecer na Amazônia, um poderoso símbolo da importância das florestas que absorvem carbono.